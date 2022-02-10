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Giriş Tarihi: 10.2.2022 14:55 Son Güncelleme: 10.2.2022 15:13

Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk tedavi altına alındı

NEZİR GÜNEŞ NEZİR GÜNEŞ
Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk tedavi altına alındı

Mardin´in Nusaybin ilçesinde kırsal mahallede başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

Nusaybin İlçesine bağlı Girmeli Mahallesinde oturan Ahmet Dal, sokakta oynadığı sırada başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, yoldan geçen bir köylü tarafından bitkin halde yerde bulundu.

Nusaybin Devlet Hastanesine kaldırılan Dal, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. 7 Yaşındaki Ahmet'in tedavisi devam ediyor.

Ahmet'in annesi Nurşin Dal, yüzüne bakmaya kıyamadığı çocuğunun köpekler tarafından parçalandığını ifade etti.

Dal, konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu sokak köpeklerini toplasınlar artık. Benim ciğerim yandı, başka ciğerler de yanmasın. Bizim köyden bir adam, sağlık ocağına sağlık ocağına götürmüştü. Parçalanmış bir şekilde gördüm çocuğumu. Bir tane köpek saldırmış. Sokak köpeğiydi. Parçalanmış bir halde çocuğumu gördüm. Bu sokak köğeklerini toplasınlar. Çocuğumu rahat okula gönderemiyorum. Zaten gönderemiyordum doğru düzgün, her zaman uyarıyorum köpeklere dikkat edin diye. Her gün de onlarla gidip gelemeyiz çünkü köy yeridir. Yani bu köpekeleri bir an önce toplasınlar. Çocuğun durumu, gördüğünüz gibi nedesem bilemedim, iyi desem iyi değil. Tedavisi devam ediyor. Allah herkesten razı olsun. bizimle çok ilgilendiler.Çocuğumun yüzüne bakamaz hale geldim. Çünkü çocuğum çok kötü bir hale gelmiş yüzü. Yani bakmaya kıyamıyordum, kafasını parçalamışlar, yüzünü kollarını parçalamışlar."

Olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk tedavi altına alındı
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