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Giriş Tarihi: 12.3.2022 15:06 Son Güncelleme: 12.3.2022 16:26

Köpeklerin saldırısına uğrayan Rabia Kallı gözyaşları içinde toprağa verildi

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Köpeklerin saldırısına uğrayan Rabia Kallı gözyaşları içinde toprağa verildi

Isparta’da geçtiğimiz günlerde sokak köpeklerinden kaçarken otomobilin çarpması sonucu tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 20 yaşındaki Rabia Kallı, Milas Şehir Mezarlığı’na defnedildi. Üniversitelinin cenazesinde gözyaşları sel oldu.

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde eğitim öğretim gören Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesi le birlikte korkup yola fırlamıştı. O sırada yolda seyir halinde olan otomobilin altında kalmıştı.

Yoğun bakımda tedavisi süren Rabia Kallı, yaşam mücadelesini kaybederek tüm Milas'ı yasa boğdu. Rabia Kallı, Milas Ulu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından, sevenlerinin göz yaşları eşliğinde Milas Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Köpeklerin saldırısına uğrayan Rabia Kallı gözyaşları içinde toprağa verildi
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