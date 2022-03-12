Köpeklerin saldırısına uğrayan Rabia Kallı gözyaşları içinde toprağa verildi

Isparta'da Süleyman Demirel Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde eğitim öğretim gören Rabia Kallı, arkadaşı Hilal Topçu ile birlikte yurda doğru yürürken bir anda sokak köpeklerinin havlayarak üzerlerine gelmesi le birlikte korkup yola fırlamıştı. O sırada yolda seyir halinde olan otomobilin altında kalmıştı.