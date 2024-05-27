Köpeklerin yaraladığı Ela 5 aydır psikolojik tedavi görüyor

Erzurum'un Tekman ilçesinde okuldan dönerken sahipsiz 5 köpeğin saldırısına uğrayan ve son anda komşuları tarafından yaralı kurtarılan 7 yaşındaki Ela Sarıtaş, 5 aydır gördüğü psikolojik tedaviyle yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor. Kırsal Toptepe Mahallesi'nde yaşayan 1. sınıf öğrencisi Ela Sarıtaş, 4 Ocak'ta arkadaşlarıyla okuldan dönerken sahipsiz köpeklerin saldırısına uğramıştı. Kanlar içinde kalan küçük kız çevredekilerin yardımıyla kurtarıldıktan sonra Erzurum Şehir Hastanesi'nde bir süre tedavi gördü. Kalça, kulak ve göğsünden yaralanan Ela, tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu edildi. Ela, yaklaşık 5 aydır psikolojik tedavi görüyor. Baba Yunus Sarıtaş, "Sürekli ağlıyor ve olaydan sonra çok sinirli oldu" dedi. Yaşanan olay sonrası evinin bahçesinden çıkamayan küçük Ela ise, "Arkadaşlarımla okuldan eve gelirken köpek gördüm, köpek zıplayınca bayılmışım. Beni kurtardılar" diye konuştu.