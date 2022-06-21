Köpeklerini çiftleştirmek isteyen genç çift hayatlarının şokunu yaşadı!

PARA EDECEK BİR KÖPEK DEĞİL...

Pet shop sahibinin köpeklerini çiftleştirmek için ısrarla istediğini öne süren Ömer Eşgünoğlu, "Bizim köpeğimizi gördüler, daha öncesinde alışverişimiz oldu zaten. Birçok kez ısrarda bulundular. 'Köpeğinizi getirelim çiftleştirelim, karşılığında size para verelim. İstemezseniz yavru da verebiliriz' dediler. Daha sonra biz bunları reddettik birkaç kez ama baktık bize rahatsızlık veriyorlar biz de başımızdan atmak amacıyla 1-2 kere götürdük. Daha sonrasında markete gidiyorduk. 10-15 dakikalık bir zaman dilimi geçti o sırada. Geri geldiğimde dükkan kapalı, köpek yok. Şahısla beraber alıp çıkıyor köpekleri ve daha sonra aradığımda, 'Amcamın oğlu kalp krizi geçirdi. Acil Samsun'a gitmem gerekiyor. Kimseye güvenemedim ve dükkanda bırakamadım köpekleri' gibi şeyler söyledi. Ertesi gün olduğunda sorduk.