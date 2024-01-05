Köpekleriyle şadırvanı mesken tuttu, cami cemaati abdest alamaz oldu





"İnsanlar endişeli bir şekilde abdest almak zorunda kalıyor"

Cami cemaatinden Necdet Başoğlu ise, "Şehrin merkezindeki Yeni Cami'de bu tarz bir tablonun olması hiç hoş değil. Öncesinde birkaç defa daha bu kişi buraya gelmiş ve caminin idari heyeti durumu yetkililere bildirmiş ve ekiplerce buradan alınmış şahıs. Daha sonrasında tekrar geldi ve burada köpekleri ile birlikte ortak kullanım alanını işgal ediyor. Akşam ve yatsı namazı saatlerinde burada şadırvana gelen insanlar korkuyor ve endişeli şekilde burada abdest almak zorunda kalıyorlar. Yetkili mercilere konu ile alakalı tekrar bilgi verildi, gereği yapılırsa iyi olur" diye konuştu.