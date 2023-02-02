Köpekli sürücü, ekiplere dehşet saçtı!

"KÖPEK HEMEN SAHİBİNİN ARKASINDAN GELDİ AMA BİZ KORKUP KAPIYI KAPATTIK"

Kazada aracında maddi hasarın oluştuğu Ali Turak'ın eşi Emine Turak, sürücünün park halindeki araçlarına çarpması sonucu mağdur olduklarını söyledi. Sürücünün araçtan güçlükle indirilebildiğini belirten Turak, "Şahsı araçtan çok zor çıkardılar. Bir tane köpek eğitmeni varmış, o sarhoş sürücüyü 'Ben seni tanıyorum, sen beni tanımadın mi?' diyerek yalvarıp bir anda araçtan dışarıya çıkardı. Köpek hemen sahibinin arkasından geldi ama biz korkup kapıyı kapattık. Sürücüyü baygın bir şekilde hastaneye götürdüler. Geçmişteki vukuatı aynı şekilde beni buldu. Buraya arabamı park ettim. Kedimi veterinere götürdüm ve gelip baktığımda aracım bu haldeydi. Daha öncede alkolü araç kullanmış ve kaza yapmış. Hatta bu şahsın köpeği polisin kolunu ısırmış. Ben bundan şikayetçiyim" diye konuştu.