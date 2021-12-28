Köpekten kaçarken düştü, hayatı karardı

Eşi Mübare Ebik, "Bir başıboş sokak köpeği ve önlem alınmayan 40 santimetrelik yükseklik eşimin hayatını kararttı. Düştüğü yerde korkuluk olsaydı, bu hale gelmezdi. Suç duyurusunda bulununca, merdivenlere korkuluk yapıldı. Tüm ihtiyaçlarını ben karşılıyorum. Ben olmadan hayatta kalamaz. Birlikte köy evinde yaşama hayallerimizi yıktılar. Para pul peşinde değilim. Eşimin tedavisi için tazminat davası açtım" dedi.

İSMİNİ DAHİ YAZAMIYOR

Oğlu Emrullah Ebik ise "Köpek kovalayınca kaçarken düşmüş. Düştüğü yerde de korkuluk yoktu. Babamın hayatı bir anda zindana döndü. Yürüyemiyor, konuşamıyor, algısı da çok iyi değil. İsmini dahi yazamıyor. İyi bir fizik tedavi alabilmesi hiç tüm şartlarımızı seferber ettik. Bu saatten sonra tamamen iyileşmez ama en azından stabil kalması tedavi ile mümkün. Konuşma terapisi görse, konuşamasa bile algısı daha iyi olur. Ama hepsi maddiyata dayanıyor. Ben de evimde hayvan besliyorum. Hayvan sevgisi farklı aman başıboş hayvanlar sorun. Artık devletimiz buna bir el atsın" dedi.