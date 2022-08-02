Haberler Yaşam Haberleri Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi!
Giriş Tarihi: 2.8.2022 16:28

Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi!

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi gerçekleşti. Trabzonspor, Danimarka takımı Kopenhag ile play-off turunda eşleşti. Bordo mavili taraftarlar Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında araştırmalara başladı. UEFA Şampiyonlar Ligi temsilcimiz önce deplasmanda sonra da evinde galibiyet mücadelesi verecek. Peki, Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda? İşte Kopenhag Trabzonspor maçı hakkında merak edilenler…

Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kurası gerçekleşti ve temsilcimiz Trabzonspor Kopenhag ile eşleşti. İlk ve ikinci maçın tarihi belli olurken taraftarlar Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi, saati ve kanalını takvimde işaretli. Heyecanlı karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler soruyor: Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtlar…

KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Deplasmanda oynanacak ilk karşılaşma 16 Ağustos 2022 Salı günü gerçekleşecek.

Rövanş maçı bordo mavililerin evinde 23 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak.

KOPENHAG TRABZONSPOR ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmaları dijital platform Exxen üzerinden naklen yayınlanacak.

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Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi!
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