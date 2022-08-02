Kopenhag Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi play-off Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi!

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off kurası gerçekleşti ve temsilcimiz Trabzonspor Kopenhag ile eşleşti. İlk ve ikinci maçın tarihi belli olurken taraftarlar Kopenhag Trabzonspor maçı tarihi, saati ve kanalını takvimde işaretli. Heyecanlı karşılaşmayı kaçırmak istemeyen futbolseverler soruyor: Trabzonspor Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte yanıtlar…
KOPENHAG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Deplasmanda oynanacak ilk karşılaşma 16 Ağustos 2022 Salı günü gerçekleşecek.
Rövanş maçı bordo mavililerin evinde 23 Ağustos 2022 Salı günü yapılacak.