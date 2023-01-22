Köprü altında bıçaklandı

İstanbul Bakırköy'deki Kuleli Altgeçit mevkiinde, bir kişi boğazından yaralı halde bulundu. Ambulansla hastaneye kaldırılan Mesut Y. (28) kurtarılamadı. Polis, olay yerinden yaya olarak kaçan şüpheli S.G'yi Kadıköy'deki bir otelde yakaladı. Mesut Y.'nin kuzeni Ebru Y. SABAH'a konuştu: "1 ay önce Siverek'ten gelen kuzenim, kardeşi ile yaşıyordu. Bir dönem uyuşturucu ile mücadele etti ve yendi. O gece kardeşiyle evdeyken 'Gel uyuşturucu kullanalım' diye telefon gelmiş. Mesut da, 'Ben artık içmiyorum, çağırmayın' diyor. Tekrar telefon gelince çıkıp gidiyor. Sonra ölüm haberi geldi."