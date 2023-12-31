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Giriş Tarihi: 31.12.2023

Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler

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Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi 4 yıl boyunca ihmal ettiği üstgeçit bakımlarını, vatandaşın yoğun şikayeti sonrası Küçükçekmece Beşyol Üst geçidinde başlattı. Ağustos ayı içerisinde başlattığı çalışmalarda skandal bir hataya imza attı. Partizan atamalarla yoğun eleştirilerin odağındaki Ekrem İmamoğlu başkanlığındaki CHP'li İBB yönetimi, köprünün ayaklarını metrobüs yoluna inşa etti. Hata sebebiyle metrobüs yolu tahrip oldu, üst geçit ikinci kez yapılmak zorunda kaldı. İBB yönetimi daha önce de aynı üst geçitte bir çok hataya imza atmıştı. Yönetim tarafından başlatılan yenileme çalışmaları kapsamında eski merdiven ve engelli rampası yerinden sökülmüştü. Yolcu yoğunluğu hesaplanmadan yapılan merdivenin dar olması nedeniyle metrobüsü kullananlar sürekli izdiham yaşamış, istasyona ulaşmak için dakikalarca çile çekmek zorunda kalmıştı.

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Köprü ayağını metrobüs yoluna inşa ettiler
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