Köprü eylemcisi tutuklandı: Pişman değilim

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde önceki akşam üzerinde 'SMA' yazılı araçla yolu kapatıp eylem yapan Resul Can Çatı, dün adliyeye sevk edildi. Bipolar hastası olduğu belirtilen Çatı, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' ve 'Halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla tehdit' suçlarından tutuklandı. Resul Can Çatı savcılıktaki ifadesinde, SMA hastası çocukların kötü durumuna dikkati çekmek amacıyla söz konusu eylemi gerçekleştirdiğini savundu. Aracındaki bomba süsü verilmiş düzeneği kendisinin yaptığını anlatan Çatı, "Düzenekte un, makarna ve bulgur bulunuyordu. Ayrıca akü ve birtakım kabloları yerleştirdim. Kimseden yardım almadım. Pişman değilim" dedi.