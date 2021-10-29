Köprü girişinde takla attı! Uzun araç kuyrukları oluştu



Kazaya karışan araç sürücüsü Cihan Gökoğlu, "Trafikte seyir halindeyken önümüze bir araç kırdı. Araca çarpmamak için direksiyonu sağ tarafa kırdığımda bariyerlere çarparak yan yattık. Araçta 2 kişiydik, yaralanan olmadı çok şükür. Bununla geçmiş olsun" diye konuştu.