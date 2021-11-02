Köprü inşaatında sona doğru

Edirne'deki Meriç Nehri üzerinde inşa edilen Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsünün bağlantı yolları ve Yunanistan'a açılan gümrük kapısı Pazarkule'ye olan bağlantı yolunun tamamlanması için çalışmalar hızla sürüyor.

Köprüde incelemelerde bulunan AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, köprünün tamamlanmasından sonra trafiğin hızlanacağını ve bölge ticaretinin ilerlemesinin sağlanacağını söyledi.

İba "Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün bağlantı yollarının hızla devam eden yapım aşamasını yerinde inceledik ve sevindirici gelişmeleri sizlerle paylaşmak istedik. Edirne'mizde yaklaşık 5 bin nüfusa sahip Karaağaç Mahallesi'nin ulaşımın sağlandığı Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nün bağlantı yolları son sürat devam eden çalışmalarla faaliyete geçmeye hazırlanıyor. 2017 yılında hizmete giren bu değerli yatırımın bağlantı yolları da tamamlandığında, hem trafik hızlanacak hem bölge ticaretinin ilerlemesi sağlanacak hem de tarihi Meriç Köprüsü'nün yükü hafifleyerek korunmasına katkı sağlanacak. Gövde uzunluğu bin 943 metre olan köprümüz, bağlantı yolları da hizmete açıldığında toplam uzunluğu 7 bin 600 metreye ulaşarak, Pazarkule Sınır Kapısı'na kadar kesintisiz ulaşım sağlayacak. 2018 yılında projede yaşanan sıkıntıyı ilettiğimizde desteklerini esirgemeyen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza buradan tekrar teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Bölgemize yapılan bu değerli yatırımın, Edirne'mize, bölgemize ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.