Köprü korkuluğuna takılan otomobil feci kazayı ucuz atlattı

Plakası ve sürücüsü belirlenmeyen otomobil Siverek istikametinden Çermik istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Zenkçür köprünün demir korkuluklarına çarpması sonucu durabildi.
Zenkçür köprüsü korkuluklarına takılarak duran araçta yaralanan olmazken 3 Haziran'da Gaziantep'ten Çermik'e düğüne giden 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil köprüden aşağı düşerek 5 kişinin ölümüne neden olmuştu.
Çevre yolunu kullanan vatandaşlar karayolunun dar olmasından kaynaklı kazaların meydana geldiğini belirtti.