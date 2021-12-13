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Giriş Tarihi: 13.12.2021 11:31 Son Güncelleme: 13.12.2021 11:49

Köprü korkuluğuna takılan otomobil feci kazayı ucuz atlattı

LÜTFÜ YALGI LÜTFÜ YALGI
Köprü korkuluğuna takılan otomobil feci kazayı ucuz atlattı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Çermik karayolu üzerinde bulunan Zenkçür köprüsünün demir korkuluklarına çarparak duran otomobil kazayı ucuz atlattı. Kaza; Siverek Çermik karayolunun 15 kilometresinde meydana geldi.

Plakası ve sürücüsü belirlenmeyen otomobil Siverek istikametinden Çermik istikametine seyir halinde iken sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu Zenkçür köprünün demir korkuluklarına çarpması sonucu durabildi.

Zenkçür köprüsü korkuluklarına takılarak duran araçta yaralanan olmazken 3 Haziran'da Gaziantep'ten Çermik'e düğüne giden 5 kişinin içinde bulunduğu otomobil köprüden aşağı düşerek 5 kişinin ölümüne neden olmuştu.

Çevre yolunu kullanan vatandaşlar karayolunun dar olmasından kaynaklı kazaların meydana geldiğini belirtti.

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Köprü korkuluğuna takılan otomobil feci kazayı ucuz atlattı
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