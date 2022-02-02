Köprüde feci kaza: Bariyerler aracı biçti: 1 ölü, 1 yaralı

Antalya'nın Döşemealtı ilçesine bağlı Yukarı Karaman Mahallesi Termesos Bulvarı üzerindeki Karaman Köprüsünde Fethiye'den Antalya'ya günü birlik gezi için yola çıkan Muhammet Madenci yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
Önce sağdaki kaldırıma sonra sağ taraftaki bariyerlere çarptı. Araç bariyerlere sıkışarak durabildi.
OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBETTİ
Vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye bariyerin bıçak gibi kestiği otomobilin içindeki 3 kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Arka koltukta bulunan yaralı Hakan Selçuk (45), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil içindeki sıkışan Özkan Avcı'nın ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.
Özkan Avcı
ZAMANA KARŞI YARIŞ
Hurdaya dönen otomobilde bariyerle araç içine sıkışan Muhammet Madenci'yi kurtarmak için zamana karşı yarış başladı.
İtfaiye ekipleri bariyerleri kesip aracın parçalarını açmak için uğraşırken, 4 kişilik 112 sağlık ekibi ise üstü açılan otomobilin içindeki yaralıyı hayatta tutmak için çaba sarf etti. Sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi araç içinde yaptı, bir sağlık görevlisinin serumları elinde havada tuttuğu görüldü.
İtfaiye ve sağlık ekiplerinin özverili çalışmasının ardından Madenci, sıkıştığı yerden güçlükle çıkartıldı. Bir süre daha sedye üzerinde tedavisine devam edilen Madenci, daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Doktorlar Muhammet Madenci'nin hayati tehlikesini devam ettiğini bildirdi.
Muhammed Madenci
FETHİYE GÖTÜRÜLDÜ
Korkunç kazada hayatını kaybeden Özkan Avcı'nın cenazesi ise Adli Tıp Kurumu morgunda yapılan otopsinin ardından torağa verilmek üzere memleketi Fethiye'ye götürüldü.
Özkan Avcı
Yakınları 3 arkadaşın günü birlik gezi için Antalya'ya gelmek için yola çıktıkları.