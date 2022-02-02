Köprüde feci kaza: Bariyerler aracı biçti: 1 ölü, 1 yaralı

OTOMOBİLDE HAYATINI KAYBETTİ

Vatandaşlar kazayı 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine ulaşan itfaiye bariyerin bıçak gibi kestiği otomobilin içindeki 3 kişiyi kurtarmak için zamana karşı yarış başlattı. Arka koltukta bulunan yaralı Hakan Selçuk (45), ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil içindeki sıkışan Özkan Avcı'nın ise yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlendi.