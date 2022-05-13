Köprüden atlayan kadın öldü erkek kurtuldu

Adana'da 47 yaşındaki S.T. ve 53 yaşındaki Tuncay K., birlikte Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. İntihara kalkışan çiftten yüzme bilmeyen S.T., yaşamını yitirirken Tuncay K., kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

POLİS ŞÜPHELENDİ

Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre; sevgili oldukları ileri sürülen Tuncay K. ve S.T., otomobille geldikleri köprüden birlikte Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Suya düşen çiftten S.T., derin suda yüzme bilmediği için boğulurken Tuncay K., çırpınarak yardım istedi. O sırada devriye halinde olan polis ekibi, köprü üzerinde camları açık terk edilmiş araç olduğunu görünce şüphelenerek durdu.

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI

Yardım çığlıklarını duyan ekipler durumu su altı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin halata bağlayıp, suya attığı can simitlerine tutunan Tuncay K., kıyıya çekilerek kurtarıldı. Ambulansta ilk muayenesi yapılan Tuncay K., daha sonra hastaneye kaldırıldı. S.T.'nin cansız bedeni ise dalgıç polislerce çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.