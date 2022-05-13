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Giriş Tarihi: 13.5.2022 17:15 Son Güncelleme: 13.5.2022 17:39

Köprüden atlayan kadın öldü erkek kurtuldu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Köprüden atlayan kadın öldü erkek kurtuldu

Adana’da sevgili oldukları iddia edilen 47 yaşındaki S.T. ve 53 yaşındaki Tuncay K., birlikte köprüden atladı. İntihar girişiminde bulunan çiftten kadın öldü, erkek kurtuldu.

Adana'da 47 yaşındaki S.T. ve 53 yaşındaki Tuncay K., birlikte Çatalan Köprüsü'nden Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. İntihara kalkışan çiftten yüzme bilmeyen S.T., yaşamını yitirirken Tuncay K., kurtarıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

POLİS ŞÜPHELENDİ
Olay, saat 03.00 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Çatalan Batı Köprüsü'nde meydana geldi. İddiaya göre; sevgili oldukları ileri sürülen Tuncay K. ve S.T., otomobille geldikleri köprüden birlikte Seyhan Baraj Gölü'ne atladı. Suya düşen çiftten S.T., derin suda yüzme bilmediği için boğulurken Tuncay K., çırpınarak yardım istedi. O sırada devriye halinde olan polis ekibi, köprü üzerinde camları açık terk edilmiş araç olduğunu görünce şüphelenerek durdu.

CANSIZ BEDENİ SUDAN ÇIKARILDI
Yardım çığlıklarını duyan ekipler durumu su altı polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekiplerinin halata bağlayıp, suya attığı can simitlerine tutunan Tuncay K., kıyıya çekilerek kurtarıldı. Ambulansta ilk muayenesi yapılan Tuncay K., daha sonra hastaneye kaldırıldı. S.T.'nin cansız bedeni ise dalgıç polislerce çıkartıldı. Yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Köprüden atlayan kadın öldü erkek kurtuldu
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