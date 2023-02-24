Köprüden tünele düşen yaşlı adam hayatını kaybetti

Olay, Derince ilçesi D-100 Karayolu Derince Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaşlı bir erkek şahıs köprüden tünele düştü. Tünelin içinde hareketsiz yatan bir şahsın görülmesi üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

İhbar üzerine sağlık ve polis ekipleri bölgeye sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Köprüdeki demir korkulukların dibinde ise şahsın terlikleri bulundu.

Hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik çıkmadı. Yaşlı adamın cansız bedeni, adli tıp incelemesi için cenaze nakil aracıyla Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin olayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.