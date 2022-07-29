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Giriş Tarihi: 29.7.2022 11:06 Son Güncelleme: 29.7.2022 11:24

Köprüden uçan TIR, 2 otomobilin üzerine düştü: 1 ölü

Bursa’da kontrolden çıkan TIR, 10 metrelik köprüden uçtu. Park halindeki bir otomobilin üzerine düşen TIR'ın dorsesi ise seyir halindeki bir taksinin üzerine devrildi. Taksi sürücüsü 55 yaşındaki Osman Aras öldü bir kişi de yaralandı.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Köprüden uçan TIR, 2 otomobilin üzerine düştü: 1 ölü

Bursa, Yalova yolu üzerinde seyir halinde olan TIR'ın sürücüsü aniden direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki bariyerlere çarparak yaklaşık 10 metrelik köprüden uçan TIR, park halindeki otomobilin üstüne tam üzerine düştü. TIR'ın dorsesi ise, Osman Aras'ın kullandığı ticari taksinin üzerine devrildi. Kazadan kaçmaya çalışan 5 otomobil ise zincirleme şekilde birbirine girdi. Toplam 8 aracın karıştığı kaza sonrası bölgeye çok sayıda kurtarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Taksi sürücüsü Osman Aras ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Bir başka otomobil sürücüsü de yaralandı.

TIR SÜRÜCÜSÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaşanan feci kazanın ardından TIR sürücüsü olay yerinden kaçtı. Kapanan yolda kilometrelerce araç kuyruğu oluşurken, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı. Ekipler kazayı yapan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

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Köprüden uçan TIR, 2 otomobilin üzerine düştü: 1 ölü
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