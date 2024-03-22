Haberler Yaşam Haberleri Köprüler kolon kanseri için maviye boyandı
Giriş Tarihi: 23.3.2024

Köprüler kolon kanseri için maviye boyandı

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
Köprüler kolon kanseri için maviye boyandı
Kolon kanserine dikkat çekmek için her yıl olduğu gibi İstanbul boğazının üzerindeki simge noktalarından Fatih Sultan Mehmet (FSM) ve Yavuz Sultan Selim (YSS) köprüleri, mavi renkte aydınlatıldı. Önemli hastalıklardan birisi olan kolon kanserine dikkat çekmek için İstanbul'un simge noktalarından olan köprülerde rekli bir etkinlik gerçekleştirildi. "Kolon Kanseri Farkındalık Ayı" çalışmaları kapsamında hastalığa dikkati çekmek amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerimavi renge büründü. Köprüdeki aydınlatmanın sabahın ilk saatlerine kadar devam etti.
ARKADAŞINA GÖNDER
Köprüler kolon kanseri için maviye boyandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA