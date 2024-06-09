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Giriş Tarihi: 10.6.2024

Köprülü Kanyonu Milli Parkı’nda yangın

Erdoğan ÖZTÜRK Erdoğan ÖZTÜRK
Köprülü Kanyonu Milli Parkı’nda yangın
Antalya'nın Manavgat ilçesi Köprülü Kanyonu Milli Parkı'nda çıkan yangına müdahale için bölgeye en yakın belediye itfaiye ekipleri de sevk edildi. Yangının olduğu bölgede hava sıcaklığının 38 derece, nem oranın da yüzde 15 olduğuna dikkat çeken uzmanlar, "Alevlerin önünü kesmek için canla başla çalışıyoruz" dedi. Bölgede yerleşim yerinin olmamasına dikkat çeken ekipler, inceleme başlattı. Yangının ilk çıktığı noktayı belirledi. Bölgeye giriş çıkış yapan kişilerin kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Antalya valiliği ormanlık alanlara giriş ve çıkışları yasaklamıştı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu yangın 10 saatte kontrol altına alınabildı.
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Köprülü Kanyonu Milli Parkı’nda yangın
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