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Giriş Tarihi: 23.5.2022 12:37 Son Güncelleme: 23.5.2022 13:00

Köprülü Kavşak ile trafik büyük ölçüde rahatlayacak

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
Köprülü Kavşak ile trafik büyük ölçüde rahatlayacak

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bitme aşamasına gelen Etiler Köprülü Kavşak çalışmalarında gelinen son noktayı teknik ekip ile birlikte inceledi. Başkan Saygılı proje ile “bölgedeki yoğun trafik yükü azalacak, sıkışıklık ciddi oranda rahatlayacak” dedi.

Kırıkkale Alparslan Türkeş Bulvarı Etiler Kavşak olarak bilinen noktaya başlatılan Köprülü Kavşak çalışmalarında sona gelindi. Çalışmalarda gelinen son noktayı teknik ekip ile birlikte sahada inceleyen Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Çalışmaların hızla devam ettiğini belirten Başkan Saygılı "Arkadaşlarımız yoğun çalışıyorlar. Biliyorsunuz bu kış oldukça yağışlı geçti. Bu yağışlı günlerde bir miktar çalışmaları etkiledi ama yine de arkadaşlarımız çok yoğun çalışma temposu sergilediler. Kavşak içi ilk katman asfalt serimi tamamlandı. Bugünde ikinci kat aşınma asfaltı atılacaktı ancak yağış engelledi." ifadelerini kullandı.

Bir taraftan yan yolların zemin sağlamlaştırması ve korkulukların yerleştirilmesinin sürdüğünü, diğer taraftan da aydınlatma çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu söyleyen Saygılı "Trafiği büyük ölçüde rahatlatacak, yükü azaltacak olan kavşak çalışmamızda son aşamaya geldik. Çok şükür söz verdiğimiz gibi bu büyük projenin altından da anlımızın akıyla çıktık. Hamdolsun, vatandaşlarımıza hayırlı olsun inşallah" dedi. Aydınlatma işlemlerinin de tamamlanmasıyla kavşak içinin bu hafta içi açılmasının hedeflendiği, kısa süre içinde de yan yolların bağlantılarının tamamlanmasının beklendiği öğrenildi.

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Köprülü Kavşak ile trafik büyük ölçüde rahatlayacak
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