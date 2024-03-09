Kopya çetesine ‘Fısıltı’ operasyonu: 12 kişi gözaltına alındı

Diyarbakır Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce Cumhuriyet Başsavclığı kordinesinde yürütülen 4 aylık çalışmalarda; Motorlu taşıtlar sürücü adayı belirleme yazılı sınavlarına girecek kişilerin üzerlerine görsel ve işitsel özel düzenekler kurarak sınav esnasında kopya çektiren ve her sınav başı sınava girecek adaylardan para alarak maddi menfaat elde eden içlerinde özel sürücü kursu çalışanlarının da yer aldığı suç organizasyonuna operasyon başlatıldı.

Polisin nitelikli dolandırıcılara yönelik gerçekleştirdiği 'Fısıltı Operasyonu'nda 12 kişi yakalandı. Yapılan çalışmalarda bu zamana kadar yaklaşık 70 adayın kopya çekmesi engellenirken, geçmiş sınavlarda incelemeye alındı.

KOPYADA KULLANILAN MALZEMELER BULUNDU

Operasyon yapılan aramalarda özel düzenekli cep telefonları, telefon özel aparatları ve akıllı saatler, çok sayıda kulak içi mini kulaklık,piller ve kulak için özel cımbızlar, para makbuzları, sınav belgeleri, ajandalar, kursiyer belgeleri, tabanca, lehim makinaları ve kablolar, kredi kartları ve E-imzalar, mobil wifi ve Bluetooth düzenekleri ele geçirildi.