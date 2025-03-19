Kör eden dayak

Konya'da yaşayan K.A. (43), bir kadın arkadaşıyla görüştükten sonra evden ayrıldı. Bu sırada evin önünde beklediği ileri sürülen kadının eski erkek arkadaşı Mustafa D. (62) ve arkadaşı Ziya Ç. (47), K.A.'yı silah zoruyla arabaya bindirdi. İki şüpheli önce arabada işkence ettikleri K.A.'yı daha sonra uzak bir mahalleye götürüp sopalarla dövdü. K.A.'nın kendinden geçmesi üzerine korkan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Mahalleli tarafından bulunan K.A. hastaneye kaldırıldı.K.A.'nın yapılan kontrollerinde bir gözünde görme yetisi kaybı ve vücudunda da çok sayıda kırık olduğu belirlendi. Mustafa D. ve Ziya Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.