‘Koray bana kıymaz’ diyerek ölüme gitti

İstanbul Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş'in geçen yıl 26 Temmuz'da eski erkek arkadaşı Koray Gülbar tarafından öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Güneş, Gülbar'dan mayısta ayrıldı. Ancak Gülbar, Güneş'in peşini bırakmayarak, "Son kez görüşelim" dedi. Arkadaşları "Gitme" dese de Güneş, "Bir şey olmaz, Koray bana kıymaz, 1 saat sonra geliyorum" dedi. Görüşme sonrası Güneş'e silahıyla ateş eden Gülbar, Güneş'i hastaneye bırakıp kaçtı. Güneş, yaşam savaşını kaybetti. Şüpheli ve arkadaşı Atınç Demir yakalanıp tutuklandı. İddianamede Gülbar için müebbet, ikilinin buluşmasını sağlayan Atınç Demir için 15 yıl, Gülbar'ın kaçmasına yardım eden 4 arkadaşının ise 10'ar yıl hapsi istendi.