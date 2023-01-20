Haberler Yaşam Haberleri ‘Koray bana kıymaz’ diyerek ölüme gitti
Giriş Tarihi: 21.1.2023

‘Koray bana kıymaz’ diyerek ölüme gitti

ARZU KAYA ARZU KAYA
‘Koray bana kıymaz’ diyerek ölüme gitti
İstanbul Ümraniye'de kuaförlük yapan Elif Güneş'in geçen yıl 26 Temmuz'da eski erkek arkadaşı Koray Gülbar tarafından öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianameye göre Güneş, Gülbar'dan mayısta ayrıldı. Ancak Gülbar, Güneş'in peşini bırakmayarak, "Son kez görüşelim" dedi. Arkadaşları "Gitme" dese de Güneş, "Bir şey olmaz, Koray bana kıymaz, 1 saat sonra geliyorum" dedi. Görüşme sonrası Güneş'e silahıyla ateş eden Gülbar, Güneş'i hastaneye bırakıp kaçtı. Güneş, yaşam savaşını kaybetti. Şüpheli ve arkadaşı Atınç Demir yakalanıp tutuklandı. İddianamede Gülbar için müebbet, ikilinin buluşmasını sağlayan Atınç Demir için 15 yıl, Gülbar'ın kaçmasına yardım eden 4 arkadaşının ise 10'ar yıl hapsi istendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: 6 yaşında evlendirildiği iddia edilen kızdan şok ifade! 'Radyocu Zeki Kayahan C."ye müstehcen fotoğraf attı...'
Son dakika | İstanbul'da büyük buluşma: Başkan Erdoğan Roman vatandaşlara müjdeleri sıraladı
Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma iznine sert tepkiler: Alçaklıktır!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Zamlı maaşlar hesaplara yatıyor
CHP'li belediyede personel köylüyü haraca bağlamış
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Miçotakis'e sert tepki: Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür
Juventus'a büyük şok! Serie A'da 15 puan silme cezası verildi...
Başkan Erdoğan ve Türkiye’yi hedef alan The Economist'e Cumhur İttifakı'ndan sert tepki: Bağımsız politikalar Batı'yı rahatsız etti
EYT SON DAKİKA: Bakan Bilgin'den yeni açıklama! EYT yasası ne zaman Meclis'e gelecek?
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Koray bana kıymaz’ diyerek ölüme gitti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA