Kore gazileri arkadaşlarını selamlayarak son yolculuğuna uğurladı

Bayrampaşa Şehit Ulubatlı Sokakta otuturan 91 yaşındaki Kore Gazisi İbrahim Gülek yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kore savaşında bulunan ve birçok arkadaşını kaybeden 6 çocuk 12 torun sahibi 91 yaşındaki Boşnak Göçmeni için İbrahim Gülek'in Türk bayrağına sarılı naaşı Bayrampaşa yıldırım mahallesi Barbaros Hayreddin paşa camiine getirildi.

Camide taziyeleri oğlu Volkan Gülek ve yakınları kabul etti. Cenazeye Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve Kore gazileri ve yakınları katıldı. Kore Gazisinin cenazesi ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına konuldu. Kore gazileri arkadaşları Gazi İbrahim Gülek'i merasim töreni ile selamlayarak son yolculuğuna uğurladılar. Kore Gazileri Kore savaşına 27 bin 500 kişinin katıldığı son yıllarda bir çok gazinin yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kore Gazisi İbrahim Gülek, arkadaşlarının selamlayarak uğurlaması sonrasında 500 evler mezarlığında toprağa verildi.