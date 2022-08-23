Haberler Yaşam Haberleri Kore gazileri arkadaşlarını selamlayarak son yolculuğuna uğurladı
Giriş Tarihi: 23.8.2022 18:16 Son Güncelleme: 23.8.2022 18:26

Kore gazileri arkadaşlarını selamlayarak son yolculuğuna uğurladı

İstanbul Bayrampaşa’da 91 yaşında hayatını kaybeden Kore Gazisi İbrahim Gülek gazi arkadaşları tarafından selamlanarak son yolculuğuna uğurlandı.

MUSTAFA KAYA MUSTAFA KAYA
Kore gazileri arkadaşlarını selamlayarak son yolculuğuna uğurladı

Bayrampaşa Şehit Ulubatlı Sokakta otuturan 91 yaşındaki Kore Gazisi İbrahim Gülek yaşlılığa bağlı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kore savaşında bulunan ve birçok arkadaşını kaybeden 6 çocuk 12 torun sahibi 91 yaşındaki Boşnak Göçmeni için İbrahim Gülek'in Türk bayrağına sarılı naaşı Bayrampaşa yıldırım mahallesi Barbaros Hayreddin paşa camiine getirildi.

Camide taziyeleri oğlu Volkan Gülek ve yakınları kabul etti. Cenazeye Bayrampaşa Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Bayrampaşa Belediye Başkanı Atilla Aydıner ve Kore gazileri ve yakınları katıldı. Kore Gazisinin cenazesi ikindi namazına mütakip kılınan cenaze namazından sonra Türk bayrağına sarılı naaşı cenaze aracına konuldu. Kore gazileri arkadaşları Gazi İbrahim Gülek'i merasim töreni ile selamlayarak son yolculuğuna uğurladılar. Kore Gazileri Kore savaşına 27 bin 500 kişinin katıldığı son yıllarda bir çok gazinin yaşlılık nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Kore Gazisi İbrahim Gülek, arkadaşlarının selamlayarak uğurlaması sonrasında 500 evler mezarlığında toprağa verildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

EYT yasası son dakika haberleri: Bakan Bilgin'den Türkiye modeli açıklaması! EYT nedir, ne zaman çıkacak, kimleri kapsıyor?
EYT'de son dakika | Emeklilikte tek formül iki çözüm
Son dakika: İstanbul'da öğrenciye kira zulmü! Korku evine 6 bin 500 TL
Son dakika: Bakan Bilgin'den milyonları ilgilendiren flaş EYT açıklaması: Masada hangi model var?
Hablemitoğlu suikastında son dakika: Sır perdesi aralandı! İşte talimatı veren ve alan isim
YKS ek tercih tarihleri 2022-2023: ÖSYM YKS ek tercih kılavuzu ile YKS ek tercihleri başladı mı, ne zaman yapılacak?
KYK başvuru tarihleri 2022-2023: KYK burs/kredi ve yurt başvuruları başladı mı, ne zaman başlıyor?
SON DAKİKA! Başkan Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar: Vatandaşlara Türk Lirası çağrısı
Ziraat Bankası emekli promosyonu kampanyasını duyurdu! 2022 Ziraat Bankası emekli promosyonu ücreti ne kadar, kaç TL veriyor?
Son dakika | Ucuz konut kampanyasında taksitler ne kadar olacak? Bakan Kurum açıkladı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kore gazileri arkadaşlarını selamlayarak son yolculuğuna uğurladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA