Kore Gazisi Arslantaş’ın Başkan Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu

Geçtiğimiz günlerde İHA'nın yapmış olduğu "Kore gazisi Temel dedenin tek isteği Başkan Erdoğan'ı görebilmek" haberi sonrası Temel dedenin dileği yerine getirildi. Çocukları, Kore Gazisi Temel Arslantaş'ı dün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca tarafından karşılanan Temel dedeye, Meclis koridorlarında bulunan birçok milletvekili yakın ilgi gösterdi.
"SENİ GÖRDÜĞÜME SEVİNDİM"
Grup toplantısı öncesinde gerçekleşen görüşmede Temel dede, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı asker selamıyla karşıladı. Yanında getirdiği tespihi Başkan Erdoğan'a hediye eden Temel Dede, depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı dileyerek "Seni gördüğüme sevindim, Allah sana sağlık versin" dedi.