Kore Gazisi Arslantaş’ın Başkan Erdoğan ile görüşme dileği gerçek oldu

Geçtiğimiz günlerde İHA'nın yapmış olduğu "Kore gazisi Temel dedenin tek isteği Başkan Erdoğan'ı görebilmek" haberi sonrası Temel dedenin dileği yerine getirildi. Çocukları, Kore Gazisi Temel Arslantaş'ı dün Ankara'da Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturdu. AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca tarafından karşılanan Temel dedeye, Meclis koridorlarında bulunan birçok milletvekili yakın ilgi gösterdi.