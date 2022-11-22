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Giriş Tarihi: 22.11.2022 15:47 Son Güncelleme: 22.11.2022 16:07

Kore Gazisi Çeler ebediyete uğurlandı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde yaşayan tarih olarak bilinen Kore gazisi Mehmet Hanifi Çeler 93 yaşında yaşama veda etti.

YASER ÇAPAROĞLU YASER ÇAPAROĞLU
Kore Gazisi Çeler ebediyete uğurlandı

Hatay'da Kore Gazisi Mehmet Hanifi Çeler'in vefatı başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini derinden üzdü, yasa boğdu. İlçede çok sevilen, sayılan, bilgi birikimi ve hafızasıyla çevresindekilere ışık saçan Mehmet Hanifi Çeler için Kırıkhan Mezarlık Kompleksinde devlet töreni düzenlendi.

Ayyıldızlı Türk Bayrağına sarılı tabutu, Mehmetçiklerin omuzlarında cenaze namazının kılınacağı camiye getirilen Çeler'i son yolculuğunda sevenleri yalnız bırakmadı. Kılınan cenaze namazının ardından Kırıkhan Mezarlık Kompleksinde gözyaşları ve dualar eşliğinde toprağa verilerek son yolculuğuna uğurlandı.

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Kore Gazisi Çeler ebediyete uğurlandı
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