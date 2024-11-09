Haberler Yaşam Haberleri Kore Gazisi Külliye’ye davet edildi: Cumhurbaşkanımızı yakından göreceğim için çok mutlu ve gururluyum
Giriş Tarihi: 9.11.2024 11:24 Son Güncelleme: 9.11.2024 11:42

Kore Gazisi Külliye’ye davet edildi: Cumhurbaşkanımızı yakından göreceğim için çok mutlu ve gururluyum

Cumhurbaşkanlığı tarafından 10 Kasım Atatürk’ü anma programı nedeniyle Türkiye’nin an yaşlı Gazilerinden biri olan ve Trabzon’da yaşayan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, ailesiyle birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildi. Trabzon Havalimanı'ndan 3 oğlu ile birlikte Ankara’ya uğurlanan Gazi Pirağa Uzun SABAHA konuştu. Gazi Uzun, "10 Kasım Atatürk’ü anma programı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın davetlisi olarak Ankara’ya Külliye’ye davet edildik. Cumhurbaşkanımızı yakından göreceğim için çok mutlu ve gururluyum” dedi.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Kore Gazisi Külliye’ye davet edildi: Cumhurbaşkanımızı yakından göreceğim için çok mutlu ve gururluyum

Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan Trabzon'da yaşayan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, geçtiğimiz hafta Trabzonspor kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın özel davetlisi olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için stadyuma getirildi. Protokolde Başkan Doğan ile maçı izleyen Gazi Pirağa Uzun, Cumhurbaşkanlığı tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildi.

Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesindeki evinden araçla ailesiyle birlikte alınan Gazi Pirağa Uzun, Ankara'ya yolcu edilmek üzere Trabzon Havalimanı'na getirildi. Havalimanında duygularını SABAH'A anlatan Gazi Uzun, "bu yaşıma kadar stadyumda hiç maç izlememiştim. Trabzonspor Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın özel davetlisi olarak maçı protokolde birlikte izledik. Şimdi de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya Külliye'ye davet edildik. Cumhurbaşkanımızı yakından göreceğim için çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Trabzon Havalimanı'ndan Gazi Pirağa Uzun ve 3 oğlunu Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, Şube müdürü Ayten Akyıldız ve gazinin ailesi uğurladı.

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Kore Gazisi Külliye’ye davet edildi: Cumhurbaşkanımızı yakından göreceğim için çok mutlu ve gururluyum
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