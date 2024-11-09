Kore Gazisi Külliye’ye davet edildi: Cumhurbaşkanımızı yakından göreceğim için çok mutlu ve gururluyum

Türkiye'nin en yaşlı gazilerinden biri olan Trabzon'da yaşayan 97 yaşındaki Kore Gazisi Pirağa Uzun, geçtiğimiz hafta Trabzonspor kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın özel davetlisi olarak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı için stadyuma getirildi. Protokolde Başkan Doğan ile maçı izleyen Gazi Pirağa Uzun, Cumhurbaşkanlığı tarafından 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet edildi.

Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Ortahisar ilçesi Çukurçayır mahallesindeki evinden araçla ailesiyle birlikte alınan Gazi Pirağa Uzun, Ankara'ya yolcu edilmek üzere Trabzon Havalimanı'na getirildi. Havalimanında duygularını SABAH'A anlatan Gazi Uzun, "bu yaşıma kadar stadyumda hiç maç izlememiştim. Trabzonspor Kulüp başkanı Ertuğrul Doğan'ın özel davetlisi olarak maçı protokolde birlikte izledik. Şimdi de 10 Kasım Atatürk'ü Anma Programı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya Külliye'ye davet edildik. Cumhurbaşkanımızı yakından göreceğim için çok mutlu ve gururluyum" dedi.

Trabzon Havalimanı'ndan Gazi Pirağa Uzun ve 3 oğlunu Trabzon Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hüseyin Mollaoğlu, Şube müdürü Ayten Akyıldız ve gazinin ailesi uğurladı.