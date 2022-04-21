Kore Gazisi Musa Amca 92 yaşında vefat etti

Bursa'nın İznik ilçesinde yaşayan 92 yaşındaki Musa Kamil Özer, bir süredir yaşlılığa bağlı sebeplerden hastanede tedavi görüyordu. Son günlerinde iştahsızlık şikayeti artan Gazi Musa Amca, bugün tedavi gördüğü hastanede son nefesini verdi. Son Kore gazilerinden olan Musa Kamil Özer, için bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Elbeyli Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

KAYMAKAM ZİYARETTE BULUNMUŞTU

İznik Kaymakamı Recai Karal ve Muharip Gaziler Derneği İznik Temsilcisi İbrahim Eroğlu, yeni yılın ilk haftasında Kore Gazisi Musa Kamil Özer'i evinde ziyaret etmişti.