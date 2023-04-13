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Giriş Tarihi: 13.4.2023 17:02 Son Güncelleme: 13.4.2023 17:03

Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Samsun'un Alaçam ilçesinde yaşamını yitiren Kore Gazisi Muzaffer Avcı (92), askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı.

DHA
Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı

Alaçam ilçesinde solunum yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden Kore Gazisi Muzaffer Avcı için bugün Şadibey Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Alaçam Kaymakamı Fikret Zaman, Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, Alaçam Emniyet Müdürü Erol Can Keskin, Alaçam Jandarma Komutanı Yüzbaşı Yaşar Görmez ve vatandaşlar katıldı.

Avcı'nın, Türk bayrağına sarılı cenazesi askerler tarafından taşındı. Çocukları Cengiz ve Yaşar Avcı ise taziyeleri kabul etti. Muzaffer Avcı, öğle namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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Kore Gazisi son yolculuğuna uğurlandı
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