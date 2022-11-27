Haberler Yaşam Haberleri Kore gazisinin savaş günlüğü, tarihe ışık tutuyor
Giriş Tarihi: 28.11.2022

Kore gazisinin savaş günlüğü, tarihe ışık tutuyor

Kore gazisinin savaş günlüğü, tarihe ışık tutuyor
Güney Kore'ye destek vermek için 17 Eylül 1950'de İskenderun'dan yola çıkan Türk tugayı, en büyük kaybını 218 şehit, 455 yaralı ve 94 kayıp ile Kunuri'de verdi. Savaşa giden ilk askeri birlikte yer alan Kore gazisi Kazım Ünlü'nün savaş anılarını kayıt altına aldığı 4 adet günlüğü ise bu döneme ışık tutuyor. Kunuri Muharebesi'nin 72. yıldönümünde Saygı Ünlü dedesi Kazım Ünlü'nün günlüğünü paylaştı.



Dedesinin 1950 yılında Kore'ye giden ilk askeri birlikte yer alan bir başgedikli olduğunu belirten Ünlü, "Dedem, 1 yılı aşkın süre sonrasında yolculuğunun sonunda Türk askerinin düşmana yaşattığı zayiattan bahsediyor. Bununla ilgili de şunlara yer veriyor; '6 bin 588 zayiat var, 15 bin 814 yaralı ve 352 esir ele geçiriliyor. Tamamı da 22 bin 754. Bunların 38'i de Kuzey Koreli" ifadelerini kullandı. Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Olçar ise Türk Tugay'ının savaşta elde ettiği kazanımları aktardı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ | Gaziantep'teki anne dehşetinde flaş gelişme: Baba Cihan Yıldız konuştu! "O halde gördüm"
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu: Taksim saldırısı sonrası kaçan Bilal Hassan'ın kardeşi yakalandı
Kıtalar arası göreve çıkacak! LHD Anadolu'dan heyecanlandıran görüntüler
İstanbul'da 'Büyük Buluşma' heyecanı! Başkan Erdoğan: Zirveye bayrağı dikeceğiz
Türk futbolunun efsanelerinden Mehmet Oğuz hayatını kaybetti!
Son dakika haberi: Sağlık Bakanlığına 42 bin 500 yeni personel ve işçi alınacak! Resmi Gazete'de yayımlandı
Bursa’da evlat dehşeti: Babası ile kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü
Son dakika: Şehit Uzman Çavuş Mustafa Yıldız'ın son sözleri yürekleri dağladı
Kedicikler'le 50 milyonluk vurgun! Paraları pavyonda yediler
Ünlü tiyatro ve sinema oyuncusu Güzin Çorağan hayatını kaybetti
ARKADAŞINA GÖNDER
Kore gazisinin savaş günlüğü, tarihe ışık tutuyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA