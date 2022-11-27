Kore gazisinin savaş günlüğü, tarihe ışık tutuyor

Güney Kore'ye destek vermek için 17 Eylül 1950'de İskenderun'dan yola çıkan Türk tugayı, en büyük kaybını 218 şehit, 455 yaralı ve 94 kayıp ile Kunuri'de verdi. Savaşa giden ilk askeri birlikte yer alan Kore gazisi Kazım Ünlü'nün savaş anılarını kayıt altına aldığı 4 adet günlüğü ise bu döneme ışık tutuyor. Kunuri Muharebesi'nin 72. yıldönümünde Saygı Ünlü dedesi Kazım Ünlü'nün günlüğünü paylaştı.Dedesinin 1950 yılında Kore'ye giden ilk askeri birlikte yer alan bir başgedikli olduğunu belirten Ünlü, "Dedem, 1 yılı aşkın süre sonrasında yolculuğunun sonunda Türk askerinin düşmana yaşattığı zayiattan bahsediyor. Bununla ilgili de şunlara yer veriyor; '6 bin 588 zayiat var, 15 bin 814 yaralı ve 352 esir ele geçiriliyor. Tamamı da 22 bin 754. Bunların 38'i de Kuzey Koreli" ifadelerini kullandı. Beykent Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Kemal Olçar ise Türk Tugay'ının savaşta elde ettiği kazanımları aktardı.