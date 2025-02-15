Kore vatandaşı Ssup mübarek gecede İslam ile şereflendi

Turistik ziyaret amacıyla Bodrum'a gelen Güney Kore vatandaşı Ssup, Berat Gecesi'nde şehir merkezinde gezi yaptığı sırada tarihi Adliye Camii'nde düzenlenen kandil özel programını gözlemlemek üzere camiye girdi. Gördüğü manevi tablo karşısında derinden etkilenen Ssup, çevresindekilere kendisinin de Müslüman olmak istediğini belirtti.

Ssup'un talebi üzerine kandil programı sonrası Adliye Camii İmam Hatibi Sait Alpoğan'ın rehberliğinde ihtida töreni düzenlendi. Din görevlisi Alpoğan tarafından İslam dini hakkında kendisine bilgiler aktarılan Güney Kore vatandaşı, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Böyle mübarek gecede Cenab-ı Hakk'ın kendisine İslam ile şereflenmeyi nasip etmesinin çok büyük bir nimet olduğunu ifade eden Cami İmam Hatibi Sait Alpoğan, müslüman olan Ssup'a Kuran-ı Kerim ve dini kitaplar hediye etti. Ssup, Müslüman olmasının ardından Hasan ismini aldı.