Kocaeli'yi su sporlarında öncü kent yapma yolunda ilerleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yaşar Çakmak ve Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı İlhami İşseven yarışmalar öncesi tüm sporculara başarılar diledi. Türkiye Kürek Federasyonu'nun 2021 yılı faaliyet programında yer alan Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları, Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde gerçekleştiriliyor.

300'E YAKIN SPORCU

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Kürek Federasyonu, Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Deniz Ticaret Odası iş birliğiyle yapılan yarışlarda Kocaeli'nden İzmit Sümerspor Kürek Kulübü, Şişecam Çayırova ve Bayramoğlu Kürek Kulübünün yanı sıra Galatasaray, Fenerbahçe, Sinop Gençlik Merkezi Kürek Kulübü, İzmir Kürek Kulübü, Türk Balıkadamlar, TED Ankara Kolejliler, Komodor, Atılım Üniversitesi, İstanbul Kürek Kulübü, Altınboynuz, Galata Kürek Kulübü, Haliç Kürek Kulübü ve Vira Kürek kulüplerinden 300'e yakın sporcu mücadele ediyor. Güneşli ve güzel bir havada başlayan şampiyonada ilk üç sırayı alan sporculara madalya, kulüplere ise kupaları verilecek.

4 BİN 200 METRELİK PARKURDA

Türkiye'de düzenlenen ilk Dünya Şampiyonası standartlarında yarışma olma niteliğini taşıyacak Körfez Kupası Deniz Küreği Yarışları'nda kürekçiler 4 bin 200 metrelik parkurda kıyasıya mücadele ediyor. Sporcular Deniz Küreği Dört çifte (4X+) sınıfındaki teknelerle yarışacakları organizasyon, U19 Kadınlar, U19 Erkekler, Kadınlar, Erkekler, Master Kadınlar, Master Erkekler ve Master Mix olmak üzere toplam 7 kategoride yapılıyor.

SEKAPARK UÇURTMA TEPESİ SAHİLİ'NDE

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü etkinlik için güvenlik, Covid-19 ve diğer tüm sağlık önlemlerini alırken Kocaeli Sekapark Uçurtma Tepesi Sahili'nde düzenlenen yarışların ilk gününde sporcular, master mix, master erkek-kadın, 19 yaş altı erkek ve kadın kategorilerinde mücadele ediyor.