Körfez’de 5 bin fidan toprakla buluştu

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Bayramı'nda, Kocaeli Körfez İlçesi İlimtepe Mahallesi'nde bulunan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan hafriyat döküm sahasında 5 bin fidan toprakla buluştu. Programa Körfez Kaymakamı Gürsoy Osman Bilgin, Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Körfez İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Eraslan, Başkan Yardımcıları Faruk Denli ile Osman Yurt, kamu kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve STK'lar katılım sağladı.

84 MİLYON İÇİN, 3'ER AĞAÇ

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Tarım ve Orman Bakanlığı öncülüğünde saatler 11.11'i gösterdiğinde 150 dönüm alana 3 bin meşe ve 2 bin akasya fidanı dikildi. Dikilen 5000 bin fidan ile Körfezliler "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" oluyoruz dedi.

DOĞAYA KAZANDIRILDI

Körfez Belediyesi; vatandaşların çevreye bıraktığı, yapılan budama işlemleri sonucunda toplanan 2 bin 500 ton dalı, öğüttü. Öğütülen 2 bin 400 ton talaş, pastörize odasında işlenerek 600 ton kompost malzeme elde edildi. Elde edilen gübreler ise, 150 dönüm alan içerisinde gerçekleştirilen ağaçlandırma programında kullanıldı. Doğadan alınan ürünler, tekrar doğaya kazandırıldı.