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Giriş Tarihi: 28.10.2022

Körfez’de alg istilası

İzmit Körfezi’nin bir bölümü alg çoğalması nedeniyle kahverengiye büründü. Algler daha da çoğalırsa deniz salyası kâbusunun yeniden yaşanmasından korkuluyor

DHA
Körfez’de alg istilası
Sahil şeridinin büyük bir bölümünde yaşanan renk değişimiyle su yüzeyinde çok sayıda denizanası olduğu görüldü. Sudan alınan numuneleri inceleyen ve yaşanan olayın geçmiş yıllarda da belirli mevsimlerde İzmit Körfezi'nin belirli noktalarında görülen alg çoğalması olduğunu ifade eden, Kocaeli Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü'nde görevli Prof. Dr. Halim Aytekin Ergül, "Zaman zaman İzmit Körfezi'nde bu renk değişiklikleri ile karşılaşıyoruz maalesef. Büyük ölçüde bu besleyici element girdilerinin arttığı ve uygun oşinografik koşulların olduğu dönemlerde görülen aşırı alg çoğalması olarak adlandırabiliriz" diye konuştu.
Belirli dönemlerde mevsimsel değişikliklere bağlı bu durumun ortaya çıktığını söyleyen Prof. Dr. Ergül, "İnsan sağlığına doğrudan bir etkileri yok. Ancak parçalanma süreçleri oksijen tüketen süreçlerdir. Dolayısıyla su içerisindeki oksijen derişimini azaltacaklar. Diğer organizmaların da bundan olumsuz etkilenmesine neden olacaklar" dedi.
Alg çoğalması olayının geçmiş yıllarda İzmit Körfezi'nde görülen deniz salyası oluşumunun sebeplerinden biri olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ergül, şunları kaydetti: "Tabi sadece bunlar değil, başka gruplar da var buna neden olan. Ancak bu organizmalar da deniz salyası üretiyorlar ve dolayısıyla eğer sayıları aşırı çoğalırsa deniz salyası oluşumuna da katkıları daha fazla olur."

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Körfez’de alg istilası
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