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Giriş Tarihi: 24.3.2022 11:45 Son Güncelleme: 24.3.2022 12:28

Körfez’de büyük kavga: 8 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Körfez’de büyük kavga: 8 gözaltı

Kocaeli Körfez İlçesinde önceki gün meydana gelen olayda, 2 ayrı grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı kavga çıktı. Olayla ilgili 8 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.

Kocaeli Körfez İlçesi Güney Mahallesinde, önceki gün 2 ayrı grup arasında çıkan kavgada 8 kişi gözaltına alındı. Bazı basın kuruluşlarının, bu kavgayı Afganistan uyruklu bazı kişilerin, Roman ailelere saldırdığı şeklinde vermesi ve ev ile araçlara zarar verildiği yönünde haber yapması üzerine, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü konu ile ilgili yazılı bir açıklamada bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Körfez İlçemiz Güney Mahallesinde 21 Mart 2022 günü meydana gelen kavga, H.B.(48), H.B.(28), Y.B.(47), E.M.(45), Ş.A.(24), B.A.(20), Y.I.(23) ve SSÇ F.I.(16) isimli şahıslar arasında meydana gelmiştir. Olaya karışan herhangi bir yabancı uyruklu şahıs bulunmamaktadır. Şüpheliler hakkında Adli mercilerin talimatları doğrultusunda soruşturmaya başlanılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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Körfez’de büyük kavga: 8 gözaltı
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