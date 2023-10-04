Kocaeli’ndeki patlamayla ilgili Valilikten açıklama

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kocaeli Valiliği tarafından sabah saatlerinde, olayla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "İlimiz Körfez İlçesi Bağdat Caddesi'nde bir ilaçlama firmasının faaliyeti sırasında 03.10.2023 günü 23:11'de gaz salınımı meydana gelmiştir.Tedbir amaçlı olarak yakın çevredeki 43 daire sakini yakınlarının yanına yerleştirilmiştir.Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İSU ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yürütülmektedir.Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, sağlık problemi olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.