Kocaeli’ndeki patlamayla ilgili Valilikten açıklama

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Özer Sokak'ta bulunan boş bir dükkanın 2'nci katında patlama meydana geldi. İddiaya göre, dükkanda depolanan alüminyum fosfit ile suyun reaksiyona girmesi sonucu patlama yaşandı.Patlamanın şiddetiyle dükkanın camları kırılırken gökyüzüne dumanlar yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.
BÖLGE BOŞALTILDI
Bir ilaçlama şirketine ait olduğu öğrenilen binadan, patlama sonrası etrafa zehirli gaz yayılma ihtimaline karşı ekipler bölgede geniş güvenlik önemleri aldı. Dükkanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Daha sonra koruyucu kıyafetlerini giyen ekipler, olayın yaşandığı iş yerine girerek, reaksiyona girmeyen kimyasal ürünleri bertaraf etti.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Öte yandan Kocaeli Valiliği tarafından sabah saatlerinde, olayla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "İlimiz Körfez İlçesi Bağdat Caddesi'nde bir ilaçlama firmasının faaliyeti sırasında 03.10.2023 günü 23:11'de gaz salınımı meydana gelmiştir.Tedbir amaçlı olarak yakın çevredeki 43 daire sakini yakınlarının yanına yerleştirilmiştir.Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İSU ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yürütülmektedir.Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, sağlık problemi olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.