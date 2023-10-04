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Giriş Tarihi: 4.10.2023 09:49 Son Güncelleme: 4.10.2023 10:13

Kocaeli'ndeki patlamayla ilgili Valilikten açıklama

Kocaeli Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Özler Sokak'a bulunan bir binadaki boş dükkanda, alüminyum fosfit ile suyun tepkimeye girmesi sonucu patlama meydana geldi. Bölge halkının büyük panik yaşadığı olayda, etrafa zehirli gaz yayılma ihtimaline karşın, bölgedeki binalar tahliye edildi.

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’ndeki patlamayla ilgili Valilikten açıklama

Kocaeli'nin Körfez İlçesi Hacı Osman Mahallesi Özer Sokak'ta bulunan boş bir dükkanın 2'nci katında patlama meydana geldi. İddiaya göre, dükkanda depolanan alüminyum fosfit ile suyun reaksiyona girmesi sonucu patlama yaşandı.Patlamanın şiddetiyle dükkanın camları kırılırken gökyüzüne dumanlar yükseldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi.

BÖLGE BOŞALTILDI

Bir ilaçlama şirketine ait olduğu öğrenilen binadan, patlama sonrası etrafa zehirli gaz yayılma ihtimaline karşı ekipler bölgede geniş güvenlik önemleri aldı. Dükkanın çevresindeki binalar tedbir amaçlı tahliye edildi. Daha sonra koruyucu kıyafetlerini giyen ekipler, olayın yaşandığı iş yerine girerek, reaksiyona girmeyen kimyasal ürünleri bertaraf etti.

Bertaraf edilen ürünleri ise İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme AŞ'ye (İZAYDAŞ) götürüldü Olayla ilgili geniş çaplı soruiturma başlatıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Öte yandan Kocaeli Valiliği tarafından sabah saatlerinde, olayla ilgili yazılı bir açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "İlimiz Körfez İlçesi Bağdat Caddesi'nde bir ilaçlama firmasının faaliyeti sırasında 03.10.2023 günü 23:11'de gaz salınımı meydana gelmiştir.Tedbir amaçlı olarak yakın çevredeki 43 daire sakini yakınlarının yanına yerleştirilmiştir.Valiliğimiz koordinasyonunda AFAD, Büyükşehir Belediyesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ve İSU ekiplerimiz tarafından gerekli çalışmalar yürütülmektedir.Olayla ilgili olarak adli ve idari soruşturma başlatılmış olup, sağlık problemi olan vatandaşımız bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

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Kocaeli'ndeki patlamayla ilgili Valilikten açıklama
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