Körfeze ihanete ceza! İZSU’nun oyununu Çevre Şehircilik bozdu





CEZA KESİLDİ

Tüm bu tespitlerin ardından İZSU'ya çevre izin belgesi olmadığı için 131 bin 516 lira, Sürekli atık su izleme sistemi olmasına rağmen proplar veri okumadığı ve düzenli olarak veri akışı sağlamadığı için 32 bin 855 lira, çıkan çamurun uygunsuz ve lisanssız olarak depolandığı için de 367 bin 740 lira para cezası kesildi. Ayrıca 4 ayrı denetimde azot fosfor ve askıda katı madde değerleri yüksek çıktığı için de toplamda 1 milyon 444 bin 676 lira para cezası kesildi. Diğer cezalarla birlikte Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine 2022 yılı içinde kesilen cezaların toplam miktarı 1 milyon 978 bin 787 lirayı bulmuş oldu.