Körfeze ihanete ceza! İZSU’nun oyununu Çevre Şehircilik bozdu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, geride kalan 4 yıllık görev süresi içinde iç körfezdeki kirliliği önlemeye yönelik hiçbir çalışma yapmadı. Özellikle yaz aylarında iç körfezden yayılan lağım kokusu kentin üzerine kabus gibi çöktü. Vatandaş yaz günü kapı pencere açamaz duruma geldi. Kentte yaşanan pis koku ve körfez kirliliği konusunda hedef şaşırtan Soyer hükümetin iç körfezi kirleten Gediz Nehrine gerekli çevre yatırımlarını yapmadığını öne sürdü. Bu arada koku şikayetlerinin giderek artması üzerine araştırma yapan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü pis kokunun Çiğli'deki Atık Su Arıtma Tesisinden kaynaklandığını belirledi. İZSU Genel Müdürlüğü, 24 Ağustos 2021'de iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürüp tesisin 7 gün 24 saat sorunsuz çalıştığını belirtti. İZSU ayrıca Çiğli'deki tesisin alanında Türkiye'nin en gelişmiş ve en verimli şekilde işletilen tesislerinin başında geldiğini öne sürdü.
DENETİMDE HERŞEY ORTAYA ÇIKTI
Arıtma tesisini mercek altına alan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 30 Mart, 19 Temmuz, 19 Ekim ve 9 Kasım 2022 tarihlerinde Çiğli Atık Su Arıtma Tesisinde arıtıldıktan sonra denize deşarj edilen çıkış suyuna 24 saatlik süreyle veri alma cihazı bağladı. Yapılan analiz sonucunda askıda katı madde, azot ve fosfor parametrelerinin normal değerlerin üzerinde olduğu ortaya çıktı.
ÇEVRE İZİN BELGESİ DE YOKMUŞ
Ayrıca tesisin çevre izin belgesinin olmadığı görüldü. Bunun yanı sıra arıtmadan çıkan çamurun uygunsuz ve lisanssız olarak depolandığı da belirlendi.
CEZA KESİLDİ
Tüm bu tespitlerin ardından İZSU'ya çevre izin belgesi olmadığı için 131 bin 516 lira, Sürekli atık su izleme sistemi olmasına rağmen proplar veri okumadığı ve düzenli olarak veri akışı sağlamadığı için 32 bin 855 lira, çıkan çamurun uygunsuz ve lisanssız olarak depolandığı için de 367 bin 740 lira para cezası kesildi. Ayrıca 4 ayrı denetimde azot fosfor ve askıda katı madde değerleri yüksek çıktığı için de toplamda 1 milyon 444 bin 676 lira para cezası kesildi. Diğer cezalarla birlikte Çiğli Atık Su Arıtma Tesisine 2022 yılı içinde kesilen cezaların toplam miktarı 1 milyon 978 bin 787 lirayı bulmuş oldu.