Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza

Yapılan denetim ve kontroller esnasında, İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen kuru yük gemisine, 2 milyon 447 bin 568 lira para cezası uygulandı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden konu ile ilgili olarak yazılı açıklamada bulundu.
Yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimler esnasında, İzmit Demir Yeri mevkiinde bulunan Malta bandıralı Fatih isimli geminin güverte yıkaması ve söz konusu atık suları güverteden denize deşarj etmesi sebebi ile deniz kirliliğine sebebiyet verdiği belirlendi.