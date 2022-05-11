Körfez’i kirleten gemiye 2 buçuk milyonluk ceza

Yapılan açıklamada, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler tarafından, deniz uçağıyla gerçekleştirilen denetimler esnasında, İzmit Demir Yeri mevkiinde bulunan Malta bandıralı Fatih isimli geminin güverte yıkaması ve söz konusu atık suları güverteden denize deşarj etmesi sebebi ile deniz kirliliğine sebebiyet verdiği belirlendi.