Körfezi kirleten gemiye 3 milyon 228 bin TL ceza

KocaeliBüyükşehir Belediyesine ait ekipler tarafından, 7/24 olarak havadan, denizden ve karadan denetlenen İzmit Körfez'inde, kirliliğe geçit verilmiyor. Yapılan kontrollerde herhangi bir şekilde denizi kirlettiği tespit edilen gemi veya sanayi kuruluşlarına anında cezai işlem uygulanırken, oluşan kirliliğin yayılması engellenerek hemen bölgede temizleme çalışmaları yapılıyor. İzmit Körfezi'nde bu kapsamda gerçekleştirilen denetimler esnasında, önceki akşam geminin dengesini sağlamak amacıyla kullanılan Balast suyunu kirli olarak bıraktığı tespit edilen Liberia bandralı 'Medi Egeo' İsimli kuru yük gemisine anında müdahale edilerek 3 milyon 228 bin 721 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca kirliliğin yayılımın engellemek amacıyla çevrede tesbirler alınarak temizlik çalışmalarına başlandı.
KİRLİ BALAST NEDİR?
Gemiden suya bırakıldığında, su üstünde veya bitişik sahil hattında petrol, petrol türevi veya yağ izlerinin görülmesine neden olan veya su üstünde ya da su altında renk değişikliği oluşturan veya askıda katı madde ve emülsiyon halinde maddelerin birikmesine yol açan balast suyudur.