Körfez’i kirleten gemiye 5 milyon lira ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri, Kocaeli Bölge Liman Başkanlığı tarafından yapılan ihbar üzerine harekete geçti. Deniz kontrol ekiplerince yapılan incelemelerde, Başiskele ilçesinde bulunan limanda bağlı bulunan Barbados bandıralı 6881 grostonluk kuru yük gemisinin fuel-oil yakıt alımı sırasında tank havalandırma bacasından gemi güvertesine taştığı, sancak kıç güverte drenaj çıkışından ise denize fuel-oil deşarj ettiği tespit edildi. Ekipler, gemi etrafında kirliliğin önüne geçmek için önlem aldı. Kirliliğin yayılmaması için denizde bariyer önlemleri alınarak temizleme çalışmaları yapıldı. Gemiye 5 milyon 122 bin 793 TL ceza uygulandı.