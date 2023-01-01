Körfez’i kirleten gemiye rekor ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait ekipler tarafından 7/24 olarak havadan, denizden ve karadan denetlenen İzmit Körfez'inde kirliliğe geçit verilmiyor. İzmit Körfezi'nde bu kapsamda gerçekleştirilen denetimler esnasında, hidrolik yağ sızıntısı olduğu tespit edilen İtalyan Bandıralı, Grande Ellade isimli RO-RO gemisine, Körfez'de neden olduğu petrol türevi kirlilik nedeniyle 11 milyon 301 bin 601 TL para cezası kesildi. Ayrıca kirliliğin yayılımın engellemek amacıyla çevrede tedbirler alınarak temizlik çalışmalarına başlandı.