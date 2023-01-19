Körfezi kirleten gemiye rekor ceza

TAM 30 MİLYON TL

İzmit Körfezi'nde bu kapsamda gerçekleştirilen denetimler esnasında, petrol türevi kimyasal madde sızıntısı olduğu tespi edilen ST. Kıtts Nevıs bandıralı, Atacama isimli Tanker cinsi gemiye idari yaptırım süreci başlatıldı. Gemiye fuel-oil nakliyesi sonrasında basınçtan dolayı fuel-oil'in taşarak denize sızmasından meydana geldiği tespit edilen kirlilik nedeniyle şimdiye kadar tek seferde yazılmış cezaların en fazlası olan 30 milyon 232 bin 716 TL ceza uygulandı.