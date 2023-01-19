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Giriş Tarihi: 19.1.2023 13:08 Son Güncelleme: 19.1.2023 13:51

Körfezi kirleten gemiye rekor ceza

Körfez ilçesinde bulunan bir limanda kirliliğe sebebiyet veren gemiye, 30 milyon TL idari yaptırım cezası uygulandı. Kirliliğin çevreye yayılmasını önlemek için tedbir alındı.

ABBAS ÇAKAR
Körfezi kirleten gemiye rekor ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesine ait ekipler tarafından 7/24 olarak havadan, denizden ve karadan denetlenen İzmit Körfez'inde kirliliğe geçit verilmiyor. Yapılan kontrollerde herhangi bir şekilde denizi kirlettiği tespit edilen gemi veya sanayi kuruluşlarına anında cezai işlem uygulanırken, oluşan kirliliğin yayılması engellenerek hemen bölgede temizleme çalışmaları yapılıyor.

TAM 30 MİLYON TL

İzmit Körfezi'nde bu kapsamda gerçekleştirilen denetimler esnasında, petrol türevi kimyasal madde sızıntısı olduğu tespi edilen ST. Kıtts Nevıs bandıralı, Atacama isimli Tanker cinsi gemiye idari yaptırım süreci başlatıldı. Gemiye fuel-oil nakliyesi sonrasında basınçtan dolayı fuel-oil'in taşarak denize sızmasından meydana geldiği tespit edilen kirlilik nedeniyle şimdiye kadar tek seferde yazılmış cezaların en fazlası olan 30 milyon 232 bin 716 TL ceza uygulandı.

Daha önce geçtiğimiz Aralık ayında, İzmit Körfezi'ni kirleten ve tek seferde uygulanan en yüksek ceza miktarı, denize hidrolik yağ bıraktığı tespit edilen İtalyan bandıralı RO-RO gemisine 11 milyon 301 bin 601 TL olarak uygulanmıştı.

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Körfezi kirleten gemiye rekor ceza
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