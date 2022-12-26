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Giriş Tarihi: 27.12.2022

Körfez’i kirletene 3.5 milyonluk ceza

İzmit Körfezi’nde 7/24 denetim yapan ekipler, denizi kirleten gemilere göz açtırmıyor. Son olarak körfeze kirli su bırakan kuru yük gemisine 3 milyon 492 bin 858 lira para cezası uygulandı

ABBAS ÇAKAR
Körfez’i kirletene 3.5 milyonluk ceza
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler tarafından, 7/24 havadan, denizden ve karadan denetlenen İzmit Körfez'inde, kirliliğe geçit verilmiyor. Yapılan kontrollerde denizi kirlettiği tespit edilen gemi veya sanayi kuruluşlarına anında cezai işlem uygulanırken, oluşan kirliliğin yayılması engellenerek hemen bölgede temizleme çalışmaları yapılıyor.




Ekipler son olarak, geminin dengesini sağlamak amacıyla kullanılan balast suyunu kirli olarak körfeze bıraktığı tespit edilen Ukrayna Bandıralı, Lime isimli kuru yük gemisine anında müdahale etti. Gemiye 3 milyon 492 bin 858 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca kirliliğin yayılımın engellemek amacıyla çevrede tedbirler alınarak temizlik çalışmalarına başlandı.

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Körfez’i kirletene 3.5 milyonluk ceza
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