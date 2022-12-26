Körfez’i kirletene 3.5 milyonluk ceza

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait ekipler tarafından, 7/24 havadan, denizden ve karadan denetlenen İzmit Körfez'inde, kirliliğe geçit verilmiyor. Yapılan kontrollerde denizi kirlettiği tespit edilen gemi veya sanayi kuruluşlarına anında cezai işlem uygulanırken, oluşan kirliliğin yayılması engellenerek hemen bölgede temizleme çalışmaları yapılıyor.Ekipler son olarak, geminin dengesini sağlamak amacıyla kullanılan balast suyunu kirli olarak körfeze bıraktığı tespit edilen Ukrayna Bandıralı, Lime isimli kuru yük gemisine anında müdahale etti. Gemiye 3 milyon 492 bin 858 TL cezai işlem uygulandı. Ayrıca kirliliğin yayılımın engellemek amacıyla çevrede tedbirler alınarak temizlik çalışmalarına başlandı.