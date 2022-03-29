Körfez’in kabusu geri döndü

İzmir Körfezi İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgisizliği nedeniyle S.O.S vermeye başladı. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve en son geçen yıl sonbaharda etkili olan yosunlar, yeniden İzmir Körfezi'nde yayılmaya başladı.

ÇAKALBURNU LAGÜNÜNÜ KAPLADI

Halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen deniz yosunları, özellikle iç körfezin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nün üzerinin yeşil bir örtü ile kaplanmasına neden oldu.