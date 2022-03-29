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Giriş Tarihi: 29.3.2022 12:51 Son Güncelleme: 29.3.2022 12:59

Körfez’in kabusu geri döndü

ERTAN GÜRCANER
Körfez’in kabusu geri döndü

Her yıl havaların ısınmaya başlaması ile birlikte İzmir Körfezinde ortaya çıkan bildik görüntülere bir yenisi daha eklendi. İzmir Büyükşehir Belediyesinin iç körfeze akan kirliliğin bir türlü önüne geçememesi deniz canlılarını tehdit etmeye başladı. İzmir'in Balçova ilçesinde flamingoların da aralarında bulunduğu çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Çakalburnu Lagünü'nün bir bölümü, havaların ısınmaya başlamasıyla deniz yosunuyla kaplandı. Bakıldığında futbol sahasını andıran lagün görenleri hayrete düşürdü.

İzmir Körfezi İzmir Büyükşehir Belediyesinin ilgisizliği nedeniyle S.O.S vermeye başladı. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte kirliliğe bağlı olarak deniz suyundaki azot ve fosfor miktarının artmasıyla meydana gelen ve en son geçen yıl sonbaharda etkili olan yosunlar, yeniden İzmir Körfezi'nde yayılmaya başladı.

ÇAKALBURNU LAGÜNÜNÜ KAPLADI

Halk arasında "deniz marulu" olarak da bilinen deniz yosunları, özellikle iç körfezin güneyinde İnciraltı kıyılarındaki Çakalburnu Lagünü'nün üzerinin yeşil bir örtü ile kaplanmasına neden oldu.

ÇOK SAYIDA KUŞ TÜRÜ YAŞIYOR

Flamingo başta olmak üzere çok sayıda kuşun yaşadığı lagünde, suyun yüzeyi deniz yosunlarıyla örtüldü. Uzmanlar, denizde yapılacak temizleme çalışmalarının yanı sıra deniz yosununun üremesine neden olacak şartları ortadan kaldırmanın önemine dikkati çekiyor.

EKONOMİYE KAZANDIRILABİLİR

Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Biyomühendislik Bölümü Öğretim Üyesi ve Algal Teknoloji Laboratuvarı Koordinatörü Prof. Dr. Meltem Conk Dalay, özellikle endüstriyel ve tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgelerde deniz yosunu oluştuğunu söyledi.

HAVA SICAKLIKLARI ARTINCA

İnciraltı'nda azot ve fosfor giderimi yapılmadan denize dökülen suların bu duruma neden olduğunu anlatan Dalay, şunları kaydetti: "Havaların ısınmasıyla İzmir Körfezi'nde ulva lactuca (deniz marulu) için uygun koşullar oluşmaya başladı. Azot ve fosforca zengin arıtma tesisi çıkış suları ve akarsularla körfeze taşınan gübreli tarım arazisi suları, ulva için son derece elverişli koşullardır. Ulva popülasyonu, kontrolsüz koşullarda bozulup kokuşmalara ve çevrede rahatsız edici sonuçlara yol açmaktadır. Deniz yosununun ekonomik değeri bulunduğuna da işaret eden Dalay, şöyle konuştu: "Bununla beraber aslında deniz yosunları faydaya dönüştürülebilecek bir biyokütledir. Biyogaz, biyodizel gibi sürdürülebilir yakıtların üretiminde kullanılabilirliğinin yanı sıra yem, gıda, kozmetik amaçlı kullanımları mümkündür. Ağır metal analizleri yapılmak koşuluyla biyogübre olarak kullanılabilir. Kontrollü üretimleri gerçekleştirilebilirse hem bu sular körfeze ulaşmadan arıtılır hem de elde edilen ulvalar ekonomiye kazandırılabilir."

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Körfez’in kabusu geri döndü
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