Korgan’dan Başkan Güler’e tam destek

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in yoğun seçim maratonuna Korgan ilçesinde devam etti.

Korgan'da soğuk, yağmurlu hatta zaman zaman yağan karlı havaya aldırış etmeden alanı dolduran yüzlerce vatandaşa seslenen Başkan Güler, "Allah sizlerden razı olsun. 50 yıldır bu memlekete hizmet ediyoruz. Sülük gölü gibi 80 yıldır yapılamayan işleri Cumhurbaşkanımızın desteğiyle yaptık. Korgan'da 360 km yolu asfalt ve betonla buluşturduk. Biz mühendis insanlar, genellikle rakamlarla konuşuruz. Dedikoduyla fazla lafla zaman kaybetmeye vakit yok. Zaman bizim için çok kıymetli. 2 yılda kalan yol ve su sorunlarını da çözeceğiz. Yeni dönemde de Korgan Belediye Başkanımız Tuncay Kiraz ne vaat ediyorsa altına imza atıyorum. Dolayısıyla bir elimiz onun üzerinde olacak. Bu meydanı daha güzel bir hale getireceğiz. İlçe Kültür Merkeziyle ve diğer projelerle çok daha güzel bir hale gelecek. Doğalgazı yaygınlaştıracağız. Büyük mahallelerde aydınlatma çalışmaları yapacağız. Burası sütün merkezi, inşallah etin de merkezi olacak. Bizim işlerimiz kökten çözümdür. Biz aynı zamanda devletimizin temel konulardaki meselelerini de çözüyoruz. Belediye zaten bizim meselemiz. Biz onun dışında tarıma, hayvancılığa, teknolojiye de ağırlık veriyoruz. Allah'ın izniyle, işsizlik meselesine de kökten çözüm bulacağız"