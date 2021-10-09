‘Korkma baba Türkiye’deyiz’

Almanya
'da Bremen Hali'ne fındık götüren TIR şoförü Ahmet Gürel (61), geçirdiği beyin kanaması nedeniyle felç geçirdi. 22 günü komada, 3 aydır Bremen Merkez Kliniği (Klinik Bremen Mitte) adlı hastanede tedavi gören Ahmet Gürel, Sağlık Bakanlığı
'nın özel ambulans uçağıyla ülkesine getirildi. Almanya'da 180 bin euro fatura çıkartılan Gürel'in tedavi masrafları SGK tarafından ödendi. SABAH'a konuşan oğlu Nazif Gürel, "Allah devletimizden razı olsun. Babamı ülkesine ve ailesinin yanına getirdi. Bir daha babama hiç kavuşamayacağımı zannettim. Babamın elini tutabildiğim için mutluyum. 3 koca ay babamıza hasrettik. Yürüyemiyor, konuşamıyor... Ama elini tutabiliyorum ya, inşallah en yakın zamanda ayağa kalkacak. Babam gözleriyle konuşuyor. Babama 'Korkma baba artık Türkiye
'deyiz' dedim. Gözlerinin içi parladı. Türk doktorları ona iyi bakacak. İyileşecek babam, umutluyum" dedi.
'ŞİMDİ DEVLETİMİZ HER YERDE'
Tedavisine Mersin
Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde devam edilecek olan babasını önceki gün özel bir ambulansla Mersin'e götüren Nazif Gürel, "4 kardeşiz biz. Ben Mersin'den İstanbul'a geldim. Babamı ilk gördüğüm an hüzün ve sevinç bir aradaydı. Devletimiz bizi babamıza kavuşturdu. Eskiden böyle şeyleri ülkemizde göremezdik. Şimdi dünyanın her yerinde devletimiz vatandaşının yanında. Çok şükür babam yanımızda. Şimdi midesine takılan beslenme tüpü sayesinde mamayla besleniyor. İnşallah Türk doktorları babamı yeniden ayağa kaldıracak" dedi.