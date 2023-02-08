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Giriş Tarihi: 8.2.2023 17:13 Son Güncelleme: 8.2.2023 17:42

“Korkma, geldik” diyen AFAD ekibine minik Sare’den ağlatan cevap: “Acele etmeyin, bir şeyim yok”

Kastamonu’dan Kahramanmaraş’a arama kurtarma çalışmalarına giden AFAD ekipleri, enkaz altında annesi ile sıkışan minik Sare’ye ulaşmaya çalıştığı sırada “korkma, geldik” dedi. Bunun üzerine minik Sare, “Acele etmeyin, benim bir şeyim yok” şeklinde cevap verdi. Enkaz altında kurtarılmaya bekleyen Kevser de, kendi canını unutarak AFAD ekiplerine annesi ve babasını arattırarak konuştu.

KAZIM BOLAT KAZIM BOLAT
“Korkma, geldik” diyen AFAD ekibine minik Sare’den ağlatan cevap: “Acele etmeyin, bir şeyim yok”

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan, 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından bölgede yıkılan binaların enkazlarında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu'dan Kahramanmaraş'a görevlendirilen Kastamonu İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kahramanmaraş'ta şehir merkezinde arama kurtarma çalışması yürütüyor.

Kastamonu AFAD ekipleri, arama kurtarma çalışmaları sırasında Sare ile annesinin enkaz altındaki sesini duydu. Bu noktada çalışmalarını yoğunlaştıran AFAD, betonu delerek oyuk oluşturdu. Bir yandan çalışma yürüten AFAD ekipleri, diğer yandan Sare ile sohbet etti. AFAD ekipleri, minik Sare'ye 'korkma cici kız, geldik, seni oradan alacağız' dedi. Bunun üzerine minik Sare, "Acele etmeyin, bir şeyimiz yok" şeklinde cevap verdi. Yarıyıl tatilinde olduğunu ve ilkokul ikinci sınıfa gittiği söyleyen Sare, karnesinin de hepsinin pekiyi olduğunu söyledi.

Kastamonu AFAD ekipleri, diğer bir arama kurtarma çalışmasında da Kevser ile Hamza'ya ulaştı. Enkaz altında kalan Kevser, AFAD ekiplerini görür görmez kendi canını unutarak kendilerini bekleyen babası Mahmut Sandal'ı arattırdı. AFAD ekipleri, Kevser ve Hamza kardeşleri, telefonla ailesiyle görüştürdükten sonra enkaz altında çıkarttı.

Kastamonu AFAD Arama Kurtarma Ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren 11 kişiyi enkaz altında sağ olarak kurtardığı öğrenildi.

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“Korkma, geldik” diyen AFAD ekibine minik Sare’den ağlatan cevap: “Acele etmeyin, bir şeyim yok”
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