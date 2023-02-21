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Giriş Tarihi: 21.2.2023 13:19 Son Güncelleme: 21.2.2023 13:26

“Korku” çetesi çökertildi… 700 mermiyle yakalandılar…

İstanbul’da çek-senet tahsilatı yapan 28 kişilik bir çete; Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri tarafından çökertildi.

Emir SOMER Emir SOMER
“Korku” çetesi çökertildi… 700 mermiyle yakalandılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Çekmeköy ve Sancaktepe İlçeleri'nde faaliyet yürüten ve çek-senet tahsilatı yapan bir çeteye operasyon düzenledi. Silah zoruyla çok sayıda kişiyi tehdit ettikleri iddia edilen çete üyelerinin iş yeri kurşunlama olaylarına karıştıkları belirlendi. S.A. liderliğindeki çetenin 28 üyesi yakalanarak gözaltına alındı. S.A. da yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda beş ruhsatsız tabanca, 700 mermi ve 258 bin 350 lira değerinde 10 adet çek ve senet ele geçirildi.

10 ÇETE ÜYESİ TUTUKLANDI

"Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak ve Yönetmek, Örgüte Üye Olmak, Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek, Kasten Öldürmeye Teşebbüs, Nitelikli Yağma, Kasten Yaralama, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet, Mala Zarar Verme, Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" suçlarını işledikleri belirlenen çetenin üyeleri yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. S.A.'nın da aralarında olduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer 18 kişi ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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“Korku” çetesi çökertildi… 700 mermiyle yakalandılar…
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