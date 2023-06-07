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Giriş Tarihi: 7.6.2023 13:34 Son Güncelleme: 7.6.2023 14:02

Korku çetesine operasyon… Silahlarla yakalandılar…

İstanbul’da çok sayıda suça karışan bir suç örgütüne düzenlenen operasyonda 16 kişi gözaltına alındı.

Emir SOMER Emir SOMER
Korku çetesine operasyon… Silahlarla yakalandılar…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Beyoğlu İlçesi'nde faaliyet yürütülen bir alışveriş merkezi içerisinde yer alan bir işletmenin sahibi Ö.O.'nün liderliğindeki suç örgütüne operasyon düzenledi. "Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Suç Örgütü Kurmak, Yönetmek ve Üye Olmak, Yağma, Kasten Yaralama, Tehdit ve Silah Teşhir Etmek" suçlarına karışan 16 kişinin yakalanması için İstanbul, Kayseri, Hatay, Karabük ve Antalya İlleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 16 çete üyesi de yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda yedi ruhsatsız tabanca, 150 adet mermi, 1.5 kilogram Esrar maddesi ve iki hassas terazi ele geçirildi.

Korku çetesine operasyon! Silahlarla yakalandılar… | Video

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Korku çetesine operasyon… Silahlarla yakalandılar…
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